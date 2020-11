Twee mannen (21, 25) opgepakt voor “pillenfabriek” Nistelrode

Connect on Linked in

De recherche heeft maandag twee verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een drugslab dat in juni 2020 werd gevonden op de Grote Heide in Nistelrode. Daarbij werden onder andere 100 kilo mdma en een tabletteermachine aangetroffen. Een deel van de mdma was verwerkt in gedrukte pillen. Eerder werd al een 52-jarige man uit Vlijmen opgepakt.

De twee mannen van 21 en 25 uit Vlijmen werden maandagochtend thuis aangehouden. Hun namen kwamen in de lopende onderzoek naar boven. Het rechercheteam deed onderzoek in de woningen van beide verdachten. Ook een bedrijfsloods in Den Bosch is doorzocht. Bij de doorzoekingen werden meerdere druggerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen.

In de loods in Nistelrode waar de tabletteermachine stond was tijdens de inval in juni een 52-jarige man uit Vlijmen aanwezig die werd aangehouden. In zijn huis werden twee vuurwapens met munitie en een stroomstootwapen gevonden. De man zit nog steeds vast.