Twee mannen opgepakt om neerschieten 15-jarige jongen

Er zijn door de politie twee mannen gearresteerd in het onderzoek naar het neerschieten van een 15-jarige jongen in Den Bosch. De politie zegt ook een vuurwapen in beslag te hebben genomen.

Zwaargewond

De jongen werd neergeschoten op de Van Grobbendoncklaan bij het Prins Hendrikpark in Den Bosch, en raakte zwaargewond. Hij werd aangetroffen op de Ophoviuslaan. Na behandeling in een ziekenhuis is hij inmiddels buiten levensgevaar.

Zondag blijkt er een 26-jarige inwoner van Den Bosch bij hem thuis te zijn opgepakt. Een 24-jarige medeverdachte, ook uit Den Bosch, is dinsdagochtend in zijn woning aangehouden.

Huiszoeking

In beide woningen deed de politie een huiszoeking. Er is daarbij een vuurwapen gevonden dat wordt onderzocht op sporen.

De politie zegt dat aan het schieten een afspraak vooraf ging. Wat uiteindelijk de exacte achtergrond of aanleiding was van de schietpartij is nog altijd onderwerp van onderzoek.