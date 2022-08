Twee minderjarige Amsterdammers met brandbommen betrapt in Antwerpen

Connect on Linked in

Van de vier Nederlanders die dinsdagochtend werden gearresteerd na een politiecontrole in Antwerpen-Borgerhout waren er twee minderjarig, aldus het Antwerpse parket. Het zijn jongens van 17 jaar oud. De andere twee zijn 18 en 20 jaar. Alle vier zijn ze afkomstig uit Amsterdam.

Aanslag

De vier werden in de omgeving van een horecapand van de familie Ben Saddik in een auto betrapt met brandbommen en een vuurwapen. De Antwerpse justitie vermoedt dat ze een aanslag wilde plegen. De familie Ben Saddik is betrokken in een crimineel conflict. In Antwerpen zijn de afgelopen maanden meerdere explosieven ontploft en woningen beschoten.

Jeugdinstelling

De Nederlanders zijn woensdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter en de jeugdrechter in Antwerpen. De twee meerderjarige verdachten zijn in bewaring gesteld op verdenking van inbreuk op de wapenwetgeving en deelname aan een criminele organisatie. Ze verschijnen volgende week maandag voor de raadkamer van de rechtbank. De jeugdrechter besloot dat de minderjarigen naar een gesloten jeugdinstelling moeten.