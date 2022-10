Twee minderjarigen verdacht van schietpartij Assen

Connect on Linked in

Voor de schietpartij op de avond van 5 september in Assen zitten nu twee minderjarigen vast. Woensdag is er volgens de politie een 15-jarige jongen uit Assen voor opgepakt. Op 12 oktober werd al een 16-jarige jongen opgepakt. Bij de schietpartij raakte een 18-jarige jongen ernstig gewond.

De schietpartij vond plaats in de omgeving van de Noordersingel in Assen. De politie trof na een melding de gewonde jongen rond 23.15 aan op de Menning in Assen. Hij werd met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer komt uit in het verderop in de regio gelegen Beilen.

Waarschijnlijk is er op of rond de Noordersingel die avond een conflict tussen twee groepen jongeren geweest. Uit onderzoek moet nog blijken wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer daarna op de Menning is terechtgekomen. Op beide locaties is forensisch onderzoek gedaan.

De politie zegt dat er drie jonge vrouwen en een jonge man (deels) getuige zijn geweest van het schietincident. Zij hebben verklaringen afgelegd.