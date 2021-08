Twee nieuwe verdachten aangehouden in “koffermoord”

Connect on Linked in

De Rotterdamse politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord- of doodslag in Zwijndrecht waarbij het stoffelijk overschot in koffers werd afgevoerd. Het zijn twee mannen uit Zwijndrecht van 18 en 20 jaar oud. Er zit ook nog steeds een 25-jarige man vast, die op 29 juli jl. al werd aangehouden.

Alle verdachten zitten in verband met het onderzoek in volledige beperkingen wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Daarom willen politie en Openbaar Ministerie nu niet meer informatie naar buiten brengen. Het strafrechtelijke onderzoek is nog steeds in volle gang.

In de zaak kwam een 29-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. De politie kwam naar een woning in Zwijndrecht na een melding over een vechtpartij.De 25-jarige man verklaarde betrokken te zijn geweest bij een levensdelict.

Aan de hand van getuigen, camerabeelden en verklaringen van de verdachte werd daarna een auto aangetroffen in de Aalbersestraat in Dordrecht met daarin koffers met stoffelijke resten.

De eerste pro forma zitting is op 3 november 2021.