Twee ontploffingen bij appartementsgebouw in Antwerpen

In Antwerpen-Borgerhout zijn bij het zelfde gebouw de afgelopen twee nachten ontploffingen geweest. Er zijn geen gewonden gevallen maar er was wel flinke schade.

In de nacht van zondag op maandag kwamen bij de politie verschillende meldingen binnen over een luide knal. Er bleek bij een appartementsgebouw in de Generaal De Wetstraat een explosief te zijn ontploft. In de buurt werd een 24-jarige Boliviaanse man uit Kapellen gearresteerd. Zijn rol wordt onderzocht, maar hij is niet voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

In de nacht van maandag op dinsdag was er een tweede ontploffing op het adres en werd hetzelfde appartementsgebouw opnieuw doelwit van een explosief. Onder meer de brievenbussen, de inkomhal en vensters van het gebouw raakten deze keer beschadigd.

De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen doet onder leiding van de onderzoeksrechter onderzoek.

Afgelopen week waren er ook twee explosies in de regio Antwerpen.