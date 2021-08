Twee schietpartijen in Rotterdam-Zuid

Connect on Linked in

In de wijk Rotterdam-Feijenoord, in Rotterdam-Zuid, zijn maandagavond en later in de nacht twee schietpartijen geweest. In de avond was een woonhuis aan de Persoonsdam doelwit. En in de vroege dinsdagochtend een man op de West-Varkenoordseweg.

De schietpartij op het huis werd opgemerkt toen de bewoner rond 22.30 thuiskwam. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Er moet zijn geschoten tussen 20.00 en 22.30. Vorige week is een andere woning in Feijenoord beschoten.

Op de West-Varkenoordseweg in Hillesluis (Feijenoord) is rond 03.10 op een man geschoten maar die raakte niet gewond. Bij een kennelijk betrokken auto waren voor- en achterruit zwaar beschadigd. Eén of meerdere daders zijn weggereden in een auto.

Even na 04.10 is er in recreatiegebied Vlietland bij Leidschendam een auto met Pools kenteken uitgebrand. Of er verband is met de gebeurtenissen in Rotterdam is niet bekend.