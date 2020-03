Twee verdachten (25, 49) opgepakt voor steekpartij in Boxmeer

De politie heeft twee mannen van 25 en 49 uit Boxmeer aangehouden op verdenking van een steekpartij in die plaats op 26 februari. Het incident vond plaats in de relationele sfeer.

Overval

Een 30-jarige inwoner van Boxmeer werd de bewuste avond bij een overval in zijn appartement aan de Boterbloem ernstig mishandeld en neergestoken. Hij raakte zwaargewond en zocht hulp op straat. Het slachtoffer werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het inmiddels naar omstandigheden “redelijk goed” met hem. Bij het incident werd de auto van het slachtoffer gestolen, deze werd later terugvonden.

Andere steekpartij

Op 21 februari vond er in een shoarmatent aan het Raadhuisplein in Boxmeer ook een steekpartij plaats waarbij een 49-jarige man gewond raakte. De politie liet eerder weten dat een link tussen de twee steekpartijen “nooit uit te sluiten valt”. Het is nog onduidelijk of de 49-jarige verdachte die donderdag is aangehouden dezelfde man is die op 21 februari is neergestoken.