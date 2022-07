‘Twee verdachten gearresteerd om schietpartijen Oss’

Connect on Linked in

De politie heeft twee mannen opgepakt in verband met een reeks beschietingen van woningen in Oss, zo meldt Omroep Brabant. In Oss zijn afgelopen week vier huizen onder vuur genomen. De verdachten zijn mannen van een 22 en 25 jaar uit Veghel. De verdenkingen tegen hen zijn poging tot doodslag, bedreigingen en vernielingen.

Ze zitten vast op het bureau voor verhoor. Bij de aanhouding van de twee zijn vuurwapens en drugs aangetroffen. De aanhoudingen zijn gedaan door een arrestatieteam. Eén man werd in zijn onderbroek en geblinddoekt mee naar buiten gevoerd.

Buurtbewoners vermoeden dat er in de buurt een oorlogje gaande is tussen verschillende groepjes jonge criminelen. In april werd een jongen doodgeschoten vlak bij zijn huis in de buurt.