Wéér woning beschoten in Oss, vierde beschieting in een week tijd

Aan de Vijversingel in Oss is donderdagnacht iets na 02.00 een woning beschoten. Daarbij raakte de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. Het is de vierde schietpartij in een week tijd in de stad. De politie onderzoekt of de beschieting gelinkt kan worden aan de drie eerdere schietpartijen in Oss.

Merelstraat

Op 15 juli en afgelopen dinsdagnacht werd een woning aan de Merelstraat in Oss beschoten. In het huis zouden vrienden wonen van de op 14 april doodgeschoten Mo. Die laatste was een bekende van de politie. Afgelopen zaterdag beschoten onbekenden een woning aan de Veekraal en afgelopen nacht werd voor de vierde keer in een week tijd een woning in Oss beschoten, ditmaal aan de Vijversingel.

Drugshandel

Er zouden in de Vogelbuurt twee jongerenbendes onenigheid met elkaar hebben. Volgens buurtbewoners hebben alle beschietingen te maken met drugshandel en de dodelijke schietpartij in april.