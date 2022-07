Oss niet verlost van vuurwapengeweld

Connect on Linked in

Er is waarschijnlijk een connectie tussen de dodelijke schietpartij in Oss op 14 april en de beschieting van woningen in de Vogelbuurt in Oss, vorige week. De politie zegt mogelijke verbanden tussen verschillende incidenten te onderzoeken. Omroep Brabant sprak met buurtbewoners die stellen dat woningen van vrienden van het dodelijke slachtoffer doelwit waren.

(beeld Omroep Brabant)

Mercedes

Op het Leeuwerikhof in Oss werd 14 april de 23-jarige Mo doodgeschoten terwijl hij op zijn scooter zat. Hij zou zijn achtervolgd door een witte Mercedes. Op 19 april is er in Enschede een witte Mercedes in beslag genomen door de politie. Twee mannen van 23 en 26 uit Oss zijn gearresteerd maar de politie stelt dat de verdachte schutter niet is aangehouden. Op 3 mei is een mogelijk betrokken Ford Fiesta in beslag genomen.

Merelstraat

Op 15 juli is in Oss een huis aan de Merelstraat beschoten. Omroep Brabant sprak met buurtbewoners die stellen dat in het huis een oudere man woont en dat waarschijnlijk het verkeerde huis onder vuur is genomen.

Afgelopen zaterdag beschoten onbekenden een woning aan de Veekraal. En in de nacht van dinsdag op woensdag was er weer een beschieting van een huis, opnieuw aan de Merelstraat. Omroep Brabant sprak met buurtbewoners die zeggen dat daar bekenden zouden wonen van de doodgeschoten Mo.

Die laatste is een bekende van de politie. Er zouden in de Vogelbuurt twee jongerenbendes onenigheid met elkaar hebben.