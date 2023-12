Twee verdachten moord Johan van Boxtel op vrije voeten

Connect on Linked in

De rechter heeft twee mannen die ervan werden verdacht een rol te hebben gespeeld in de moord op Johan van Boxtel in 2017, op vrije voeten gesteld. Hun betrokkenheid daarbij kon niet ‘daadwerkelijk’ worden aangetoond.

Beeld: de in 2017 in Eindhoven doodgeschoten Johan van Boxtel.

Hechtenis

Woensdag besloot de rechtbank Oost-Brabant om de voorlopige hechtenis van de twee verdachten op te heffen. Dit meldt het Openbaar Ministerie. ‘De mannen werden aangehouden, nadat er nieuwe informatie bij de politie was binnengekomen’, aldus het bericht van het OM.

Rol

Die informatie wees er mogelijk op dat zij een rol speelden bij de moord op Johan van Boxel. ‘Door de recherche werd naar dat scenario intensief onderzoek gedaan, maar het leidde niet tot een bevestiging van de binnengekomen informatie. Volgens de rechtbank bestaat er inmiddels niet langer een ernstige verdenking dat de mannen daadwerkelijk betrokkenheid hadden bij de moord op Van Boxtel.’

Formeel zijn de mannen op dit moment nog verdachten. Het onderzoek naar de moord loopt nog. Na de afronding daarvan zal het OM een definitieve beslissing over hun eventuele vervolging nemen, laat ze weten.

Bekende

De 32-jarige Johan van Boxtel werd dood gevonden in Eindhoven, begin mei 2017. Hij was een bekende in het criminele milieu. Door het hof in Den Bosch werd hij veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss. De eigenaar van de studio dacht dat een beruchte misdaadfamilie uit Oss achter de aanslagen op de zonnestudio zit, zo meldden verschillende media destijds.

Op de beelden van de moord was te zien dat er tenminste twee personen bij betrokken waren. Na een eerste aanhouding ging een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie verder met het onderzoek. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de tweede verdachte.