Twee verdachten opgepakt in onderzoek explosies Amsterdam-Zuid

Dinsdag zijn twee verdachten opgepakt in het lopende onderzoek naar twee explosies in Amsterdam-Zuid, in januari van dit jaar. Het zijn een man van 17 jaar uit Amsterdam en één van 19 jaar uit Almere. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Begin deze maand werd al een 35-jarige man aangehouden.

Deuropening

Op zondag 22 januari 2023 werd rond 19.00 een explosief in de deuropening van een café in de Zeilstraat gegooid. Op het moment van de ontploffing waren twee mensen aanwezig in het pand maar niemand raakte gewond. Ze konden een brand die ontstond snel blussen.

Rook

In de daaropvolgende nacht ging omstreeks 00.40 nog een explosief af bij een pand op de Zeilstraat. Een centrale toegangsdeur van enkele woningen en een geparkeerde auto raakten daarbij beschadigd. Ook hierbij vielen geen gewonden. Er was wel veel rookontwikkeling. De politie evacueerde verschillende mensen uit hun woningen.

Volgens de politie zijn de verdachten opgespoord onder meer door inzet van politie-experts, waaronder die van Forensische Opsporing.