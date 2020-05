Twee verdachten opgepakt voor steekpartij drillrapper Bijlmer

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de steekpartij van woensdag op de Huigenbos in Amsterdam-Zuidooost heeft de politie donderdagavond twee minderjarige verdachten aangehouden. De twee uit Diemen en Amsterdam worden verdacht van poging doodslag en zitten in volledige beperkingen. Het zwaargewonde slachtoffer is nog niet aanspreekbaar.

Het slachtoffer werd belaagd en gestoken met een machete door een groep jongens. Korte tijd later hield de politie een 21-jarige verdachte aan op basis van een signalement dat een getuige door had gegeven aan de politie. Deze jongen bleek niks met het incident te maken te hebben en is na verhoor heengezonden. Hij is geen verdachte meer in de zaak.

Vuurwapen

Het zwaargewonde slachtoffer (volgens bronnen van Crimesite een drillrapper van de crew FOG uit Venserpolder) is niet aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Bij een van de verdachten uit Diemen en Amsterdam is een vuurwapen aangetroffen, het is nog onduidelijk of het wapen echt is of namaak. De recherche sluit meerdere aanhoudingen in dit onderzoek niet uit.