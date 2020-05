‘Zwaargewonde bij steekpartij in Bijlmer is drillrapper’

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op Huigenbos in Amsterdam-Zuidoost is woensdagavond rond 18.20 een man zwaargewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is nog niet aanspreekbaar. Volgens bronnen gaat het om een steekincident dat gerelateerd is aan de Amsterdamse drillrapscene.

Machete

Hoewel het nog zeer onduidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld, meldt de politie dat het slachtoffer door meerdere mannen is aangevallen en daarbij ook gebruik is gemaakt van een groot mes. Volgens bronnen is het slachtoffer met een machete in zijn buik en gezicht gestoken. Het slachtoffer werd door de politie op straat aangetroffen. Meerdere politie-eenheden hebben gezocht naar mogelijke verdachten en korte tijd later is er een 21-jarige man aangehouden. De recherche en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld op de plaats delict.

Door een speurhond is er in de omgeving gezocht en zijn er meerdere goederen inbeslaggenomen ten behoeve van het onderzoek. De verdachte zit vast in volledige beperkingen. De politie is op zoek naar getuigen.

FOG

Het slachtoffer zou naar verluidt rapper Silencio zijn uit de drillrapcrew FOG uit Venserpolder. FOG is dezelfde crew waar de in september 2019 doodgestoken drillrapper Jay-Ronne Grootfaam (18) alias “RS” en “TrappyDemon” in zat. Voor die dodelijke steekpartij zitten twee verdachten vast. FOG vecht online en offline een ruzie uit met drillgroep KSB uit Kraaiennest. KSB wordt ook in verband gebracht met de steekpartij van woensdagavond.