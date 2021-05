Twee verdachten smokkel 872 kilo coke voor Zeeuwse kust mogelijk vrij

Connect on Linked in

Twee verdachten uit Zwolle en Kampen die vastzitten voor de smokkel van 872 kilo cocaïne komen mogelijk snel op vrije voeten. Een derde verdachte uit Urk blijft wel vastzitten. De drie stonden donderdag terecht voor de rechtbank in Rotterdam. De politie kwam het drietal op het spoor door ontsleutelde EncroChat-berichten. Dat schrijft RTV Oost.

Als de mannen uit Zwolle en Kampen de rechtbank op korte termijn kunnen overtuigen dat ze een plek hebben om te wonen en werken, mogen ze met een enkelband hun strafproces in vrijheid afwachten.

Coke uit zee gevist

Zwollenaar Wesley van der B. (31), Kampenaar Dirk W. (32) en Urker Roelof B. (55) werden op 20 oktober 2020 gearresteerd op een speedboot met in het ruim 572 kilo cocaïne ter waarde van tientallen miljoenen euro’s. De partij coke die verpakt was in sporttassen was even daarvoor uit zee gehengeld bij Breskens voor de Zeeuwse kust. Eerder die maand hadden ze al geprobeerd om 300 kilo coke aan land te brengen. De Zwollenaar wordt overigens niet gelinkt aan die laatste partij. Hij wordt wel verdacht van het bezit van een vuurwapen met munitie.

De cocaïne was eerder van boord gegooid door bemanningsleden van een vrachtschip uit Ecuador, die richting de haven van Antwerpen voer. Op de pakketten coke stond de tekst “Covid-19”.

Veel bewijs

Volgens justitie is er veel bewijs tegen de drie “cokevissers”. Zo zijn er belastende chats via EncroChat en WhatsApp. Daarnaast was er door de politie een peilzender onder de speedboot van de drie aangebracht en zijn ze te zien op warmtecamerabeelden van een verkenningsvliegtuig, terwijl ze de tassen cocaïne binnen visten.

De Zwollenaar en Kampenaar willen graag om persoonlijke redenen hun strafproces thuis afwachten. De vriendin van de Zwollenaar is zwanger en een zoon van de Kampenaar heeft problemen. Volgens henzelf kunnen ze direct aan het werk als ze vrijkomen. Maar daar wil de rechtbank eerst bewijs van zien.

Geen verzoek

De man uit Urk, die in het dorp een bekende ondernemer is, blijft voorlopig wel vastzitten en deed ook geen verzoek om vrijgelaten te worden. Volgens hemzelf kan zijn autistische zoontje het niet aan als hij vrijgelaten zou worden en op een later moment toch weer ‘naar binnen’ moet.

Volgens de advocaten van de verdachten zijn de EncroChat-berichten onrechtmatig verkregen en daardoor onbruikbaar als bewijs. Over eventuele opdrachtgevers is niets bekend geworden.