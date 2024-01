Twee verdachten zware explosie in Midwolda langer vast

Print This Post

Twee mannen van 21 en 22 uit het Groningse Midwolda, die worden verdacht van het opzettelijk veroorzaken van een explosie in Midwolda tijdens oudejaarsnacht, blijven twee weken langer vastzitten. Bij de explosie aan de Anna Maria Horalaan raakten zeven woningen en zeker vier auto’s zwaar beschadigd. Enkele personen raakten gewond als gevolg van rondvliegend glas.

Zeer zwaar vuurwerk

De explosie werd veroorzaakt door zeer zwaar vuurwerk. Deze is vermoedelijk ontstaan in een lanceerinrichting die waarschijnlijk bedoeld was voor het afschieten van zwaar illegaal vuurwerk. Ook de brandweer kwam ter plaatse om kleine brandjes op straat te blussen.

Langer vast

Het Openbaar Ministerie meldt dat de rechter-commissaris vrijdag heeft besloten de 21- en de 22-jarige verdachte voor veertien dagen langer vast te houden. De voorlopige hechtenis van de 51-jarige verdachte is onder voorwaarden geschorst. De officier van justitie heeft de beperkingen nog niet opgeheven.

Heengezonden

De twee andere verdachten die zijn aangehouden, een vrouw en een minderjarige, zijn na verhoor heengezonden. Hun rol bij de explosie is kleiner. Zij worden niet voorgeleid, maar blijven gedurende het onderzoek wel verdachte.

De officier is van mening dat er naast een “levensgevaarlijke situatie” ook zeker sprake is van een “geschokte rechtsorde”. ‘Zowel nationale als lokale media hebben hierover bericht, de schade en de impact op de bewoners van de Anna Maria Horalaan is enorm.’