Tweede aanhouding na brandstichting bij coffeeshop

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting bij de coffeeshop aan de Witte de Withstraat in Rotterdam op 13 april.

Aanhouding

Het gaat om de aanhouding van een 28-jarige Amsterdammer. De politie meldt dat hiermee de zaak niet is afgerond. ‘Het onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.’

Blussen

De brand ontstond in de nacht van 13 april, even na 03.00. De coffeeshop was op dat moment gesloten. Alerte getuigen voorkwamen volgens de politie erger en blusten het brandje, kort nadat het was aangestoken.

Kort erna troffen agenten een jerrycan aan, en zwaar vuurwerk dat niet tot ontploffing was gebracht. Explosieven-experts kwamen ter plaatse om het veilig te kunnen verwijderen. ‘Dit had heel anders kunnen aflopen met veel meer schade of erger’, aldus de politie woensdag in een bericht.