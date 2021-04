Tweede arrestatie in onderzoek naar drugssmokkel via Schiphol

Connect on Linked in

De Koninklijke Marechaussee heeft in een onderzoek naar drugssmokkel via Schiphol een 35-jarige verdachte uit Amstelveen aangehouden. Eerder werd al de 34-jarige Assion E. uit Amstelveen aangehouden. In mei 2020 werd op basis van informatie een doorzoeking gedaan in een bedrijfsruimte in Diemen. Achter een aangebrachte scheidingswand werd zo’n 30.000 euro aan bankbiljetten en harddrugs aangetroffen.

Assion E. stond vorig jaar terecht voor ruim 17 kilo harddrugs die in het bedrijfspand in Diemen werd gevonden. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor betrokkenheid bij drugssmokkel.

Donderdag werd nog een tweede verdachte, een 35-jarige man uit Amstelveen aangehouden, die langere tijd in het buitenland verbleef.

De marechaussee meldt het onderzoek verder af te ronden onder leiding van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland.