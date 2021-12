Tweede explosie bij Amsterdamse juwelier binnen een jaar (UPDATE2)

Connect on Linked in

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er bij een juwelier in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West een explosief afgegaan. Volgens de politie veroorzaakte de explosie geen gewonden maar wel aanzienlijke schade aan het winkelpand. Om wat voor soort explosief het gaat heeft de politie niet bekend gemaakt.

(beeld politie)

Mercatorplein

Rond 04.40 werd een harde knal gehoord in de omgeving van de juwelier, ter hoogte van het Mercatorplein. Getuigen melden ook brand bij het pand. Of er ook een poging is gedaan door de dader(s) om het pand binnen te komen is onbekend.

Verschillende (specialistische) politie-eenheden hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Eerst was de Explosieven Opruimingsdienst Defensie aan het werk geweest om de veiligheid te onderzoeken. Rond 07.30 werd de plaats delict opgeheven.

Eerder dit jaar, op 2 maart, is ook een explosie geweest bij dezelfde juwelier, daarbij ging het om een plofkraak.

Oost

Op zaterdagochtend is aan de Reinwardtstraat in Amsterdam-Oost een juwelier overvallen. De daders zijn gevlucht. Over de buit is niets bekend. De twee verdachten zijn tussen de 1.60 en 1.70 meter lang en droegen zwarte kleren. Ze reden op een zwarte brommer richting het Oosterpark.