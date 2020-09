Tweede plofkraak bij Rabobank Kaatsheuvel

Connect on Linked in

In Kaatsheuvel is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak geweest. Volgens de politie hebben twee of drie mannen om 03.35 een geldautomaat aan het Anton Pieckplein laten ploffen. Ze zijn daarna weggereden op één of twee scooters.

Om 03.40 kwamen er meerdere telefoontjes binnen bij de politie. Mensen zeiden meerdere harde knallen te hebben gehoord.

De bovenliggende appartementen zijn ontruimd. De EOD heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Volgens Omroep Brabant hoorde een getuige de daders joelen na de ontploffing en roepen ‘het is gelukt’. Over buit heeft de politie niets gezegd.

In maart was er ook een plofkraak bij de Rabobank op hetzelfde plein. Toen werd de afstortkluis het doelwit.