Tweede verdachte (15) van twee explosies Zoetermeer aangehouden

De politie heeft maandag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar twee explosies in Zoetermeer. Het gaat om een 15-jarige jongen uit Den Haag. Op vrijdagavond meldde zich al een 17-jarige inwoner uit De Lier in deze zaak.

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 oktober vonden twee explosies plaats in Zoetermeer. De eerste explosie, rond 23.00, was in de Streefkerkstraat. De tweede vond plaats rond 23.25 in de Ruivenstraat. Bij deze explosies raakte niemand gewond, wel was er schade aan de woningen.

Beelden

In het opsporingsprogramma Team West van Omroep West en via sociale media zijn beelden getoond van de twee verdachten. Omdat de politie er vanuit ging dat de twee jongens zeer waarschijnlijk minderjarig waren, werden hun gezichten onherkenbaar gemaakt. De officier van justitie gaf ze hiermee de kans zich te melden bij de politie.

Langer vast

De tweede verdachte kon worden aangehouden na een uitgebreid rechercheonderzoek, zo meldt de politie dinsdag. De eerder aangehouden 17-jarige verdachte is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze besloot zijn voorlopige hechtenis te verlengen.

De dinsdag aangehouden verdachte zit vast en zal worden gehoord.