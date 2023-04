‘Tweede verdachte (24) in moordzaak Boechi is familie van rapper’

Connect on Linked in

Een tweede verdachte die woensdagmiddag op Curaçao is opgepakt in de moordzaak op de Tilburgs/Curaçaose rapper Boechi (30), is een familielid van het slachtoffer. Het zou gaan om de 24-jarige Chris Z., die ervan wordt verdacht de schutter te zijn, zo schrijft ochtendkrant Vigilante.

Vluchtauto

Op 8 april werd op verzoek van het Curaçaose Openbaar Ministerie al Curaçaoënaar Churendi C. (44) opgepakt in Vlaardingen. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd en zit voor zijn eigen veiligheid vast op Bonaire. Volgens Vigilante heeft een anonieme getuige die niet bij de schietpartij betrokken was informatie verstrekt over de vluchtauto, het kenteken en de naam van de bestuurder.

Bekende van justitie

De tweede verdachte in de moordzaak is Chris Z., een familielid van Ruchendel Windster, alias rapper Boechi. Z. is een bekende van politie en justitie. Hij werd woensdagmiddag samen met een 21-jarige vrouw opgepakt in Vlaardingen. De vrouw zou een vuurwapen bij zich hebben gehad, maar is na verhoor weer vrijgelaten.

Rapper Boechi werd in de nacht van 9 december 2022 doodgeschoten bij een eetkraampje in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Hij werd geraakt door meerdere kogels toen hij richting zijn auto liep. Boechi woonde in Tilburg, maar was voor optredens op Curaçao.

Over een motief voor de moord is niets bekend.