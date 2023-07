Tweede verdachte (38) aangehouden voor dodelijke steekpartij Leiden

Connect on Linked in

De politie heeft maandagmiddag rond 15.25 een 38-jarige man uit Leiden aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij die vrijdag plaatsvond in Leiden. Daarbij kwam een 66-jarige man uit die stad om het leven. Twee andere slachtoffers raakten ook gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Vrijdag werd ook al een 39-jarige man uit Leiden aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

Slachtoffers

Het incident gebeurde toen vrijdagochtend rond 09.25 een man het pand aan de Oude Rijn in Leiden binnenging. Het gaat om Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp en dienstverlening. Om nog onduidelijke redenen stak de man drie slachtoffers neer en sloeg daarna op de vlucht.

De slachtoffers van de steekpartij zijn medewerkers die in het pand aanwezig waren. Bij de steekpartij overleed een 66-jarige man uit Leiden aan zijn verwondingen. De twee andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Beide slachtoffers zijn buiten levensgevaar.

Langer vast

Het onderzoek leidde nog dezelfde dag rond 15.00 tot de aanhouding van een 39-jarige man uit Leiden. Hij zou een cliënt zijn van de hulporganisatie. Hij is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris en zit voorlopig nog vast.

Volledige beperkingen

De politie is sinds vrijdagochtend onafgebroken bezig geweest met het onderzoek naar en het opsporen van de dader van het incident. De voortgang van het onderzoek leidde maandag tot de aanhouding van een 38-jarige man uit Leiden. Hij is overgebracht naar een politiebureau voor verhoor en zit in volledige beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het onderzoek is nog in volle gang, zo meldt de politie.