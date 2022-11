Tweede verdachte (45) opgepakt voor dodelijke schietpartij in Zuidland

Connect on Linked in

In een woning in Zuidland is vrijdagochtend een tweede verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij waarbij een week geleden de 41-jarige epohandelaar Danny de Vries om het leven kwam. Het gaat om een 45-jarige man. Op de avond van de schietpartij werd al een 35-jarige verdachte uit Weert aangehouden.

(Beeld: Danny de Vries werd in 2014 in het programma Undercover in Nederland ontmaskerd als epohandelaar)

Op zondagavond 20 november rond 22.30 werden buurtbewoners aan de Zoetemanring in Zuidland opgeschrikt door verschillende knallen. Bij een parkeerplaats werd epohandelaar Danny de Vries uit Zuidland neergeschoten. Reanimatie van toegesnelde agenten mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Diezelfde avond werd een 35-jarige verdachte uit Weert aangehouden. Vrijdagochtend hield de politie tijdens het lopende onderzoek in een woning in Zuidland een 45-jarige man als tweede verdachte aan. Zijn woning werd doorzocht door rechercheurs.

Bestuurder gecrasht

Ooggetuigen meldden dat kort na het horen van de knallen een grijze auto met hoge snelheid de wijk uitreed. De bestuurder van de auto negeerde een stopteken van de politie waarna de achtervolging werd ingezet. Niet veel later crashte de auto op de A15 ter hoogte van Europoort, de 35-jarige bestuurder uit Weert werd aangehouden. Hij raakte tijdens de crash gewond en werd voor een korte behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

In zijn auto vond de politie een vuurwapen. Onderzoek moet uitwijzen wat de rol van de bestuurder is en of het vuurwapen hierbij gebruikt is.

Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.

Undercover in Nederland

Slachtoffer Danny de Vries werd in 2014 in het programma Undercover in Nederland door presentator Alberto Stegeman ontmaskerd als epohandelaar. Opvallend was daarbij dat hij direct toegaf te dealen in epo. Ook zei hij zelfs blij te zijn Stegeman eindelijk te ontmoet te hebben.