Tweede verdachte aangehouden na explosie in Amsterdam

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie in Amsterdam heeft woensdag een tweede persoon aangehouden, in verband met een explosie die vorige week plaatsvond in die stad.

Explosie

Het gaat om de arrestatie van een 20-jarige verdachte, een Amsterdammer. Dit maakt de politie donderdag bekend. De aanhouding gebeurde in verband met een lopend onderzoek, na een ontploffing die in de nacht van 15 op 16 september plaatsvond aan de Egoli in Amsterdam. Bij de aanslag raakte niemand gewond. De woning raakte wel beschadigd.

Beperkingen

Kort na de explosie kon ook al een 20-jarige verdachte uit Amsterdam worden aangehouden. Omdat deze tweede verdachte nog in beperkingen zit, is de politie terughoudend met het geven van informatie over deze zaak.