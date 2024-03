Tweede verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij IJmuiden

Connect on Linked in

De politie heeft maandag een tweede verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in IJmuiden op 13 februari. De verdachte zit momenteel in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

(Beeld: Mizzle Media)

Op de bewuste dinsdagavond werd aan de Kromme Mijdrechtstraat de 26-jarige veroordeelde crimineel Eric Sezika uit Velzen doodgeschoten. Een 23-jarige man uit Velsen die verdacht is van betrokkenheid bij het incident, meldde zich later die avond op het politiebureau. Deze verdachte zit nog steeds vast.

Fors strafblad

Eric Sezika werd in 2020 veroordeeld tot vijf jaar celstraf, onder meer vanwege een drive-by shooting in IJmuiden. In december 2022 kwam hij vervroegd vrij. De in Congo geboren Sezika had een fors strafblad. Hij werd eerder veroordeeld voor drugs- en geweldszaken.

De verdachte die vandaag is aangehouden, zit in beperkingen en daarom deelt de politie geen verdere informatie. Het onderzoek gaat verder.