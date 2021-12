‘Tweede verdachte doodschieten Weiss is broer van ex-vrouw slachtoffer’

Connect on Linked in

Voor het doodschieten van oud-Satudarah-lid en leider van de motorclub Trailer Trash Michel Weiss (52) is de broer van de al eerder opgepakte ex-vrouw van Weiss gearresteerd. Volgens BN/De Stem is deze verdachte de 37-jarige P.L. uit Breda die vorige week donderdag werd aangehouden.

Veertien dagen

Het Openbaar Ministerie verdenkt beiden van moord of doodslag, zo heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie aan de krant bevestigd. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis van deze broer met veertien dagen verlengd. Eerder bepaalde de raadkamer van de rechtbank in Breda al dat zijn zus J. L. nog zeker dertig dagen in de cel blijft.

Onder het bloed

Michel Weiss werd zondag 14 november doodgeschoten. Hij bracht toen een bezoek aan zijn ex-partner op het woonwagenkampje aan de Nieuwe Inslag in Breda. Zijn ex werd door de toegesnelde politie onder het bloed aangetroffen naast het lichaam van Weiss.

Wat de toedracht was en wie de dodelijke schoten heeft gelost is nog onduidelijk. Evenmin is duidelijk of er nog meer verdachten in het vizier zijn. Het moordwapen is op het kampje gevonden.

Relatiedrama

Mensen die betrokkenen kennen, spreken van een relatiedrama tussen Weiss en zijn ex.

Moeder (62) en vader (64) van de verdachte vrouw, en hun zoon en schoondochter (32) werden na de schietpartij op het kampje aangehouden. Zij kwamen niet lang daarna weer vrij. De broer is nu voor de tweede keer gearresteerd.