Trailer Trash-oprichter Michel Weiss doodgeschoten bij woonwagenkamp Breda (UPDATE)

De man die zondagavond is doodgeschoten bij een woonwagenkamp aan de Nieuwe Inslag in Breda is de uit Den Haag afkomstige Michel Weiss (52). Dat melden bronnen aan Crimesite. Weiss was oprichter van motorclub Trailer Trash Travellers en ook medeoprichter van Caloh Wagoh. Hij zou zijn doodgeschoten door een familielid. De politie heeft vijf verdachten gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Arrestaties

Weiss werd zondagavond rond 18.00 op straat beschoten tijdens een ruzie en raakte zwaargewond. Hij overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. In de directe omgeving werd een verdachte opgepakt. De politie meldde zondagavond al dat het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar zijn. Maandagochtend meldt de politie dat er in totaal vijf verdachten zondagavond zijn aangehouden. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Breda, een 32-jarige vrouw uit Oirschot, een 42-jarige vrouw uit Den Haag en twee mannen van 37 en 64 uit Breda. De verdachten zijn in verzekering gesteld. Ter plaatse wordt een uitgebreid sporenonderzoek ingesteld.

Trailer Trash

Michel Weiss is de oprichter van motorclub Trailer Trash Travellers dat vooral uit woonwagenbewoners bestaat. De club gold enige tijd als supportclub van motorclub Satudarah onder de naam Satudarah MC Travellers, maar werd in juni 2014 afgescheiden.

Moord Haagse Rinus

Weiss werd in mei 2013 met drie medeverdachten aangehouden voor de moord op glazenwasser en portier Rinus van Zetten, alias “Haagse Rinus”, maar kwam wegens gebrek aan bewijs op vrije voeten. Justitie hield er rekening mee dat Van Setten mogelijk werd vermoord in het clubhuis van Satudarah Trailer Trash in Den Haag. Zijn lichaam werd gedumpt langs de Lekdijk bij Bergambacht. Haagse Rinus wilde naar verluidt lid worden van Satudarah, maar moest daarvoor eerst nog een oude vete met een Satudarah-lid uitpraten.

In december 2013 werd de toen 32-jarige Raymond K. veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het doodschieten van Van Setten en het wegvoeren van het lijk om de doodsoorzaak te verhullen. Twee andere mannen hoorden respectievelijk vijftien en zes maanden celstraf voor hun aandeel in het wegvoeren van het lijk.

Bad standing

Michel Weiss is ook verschillende malen te zien in de Satudarah-documentaire One Blood. Daar wordt op het einde duidelijk dat hij wegens wangedrag met ‘bad standing’ uit de club is gegooid. Trailer Trash is dan geen onderdeel meer van Satudarah en Weiss richt daarop zijn eigen club Trailer Trash Maro Djipen MC op. In september 2014 had weekblad Nieuwe Revu een sfeerreportage met deze motorclub.

Caloh Wagoh

In 2016 richt Michel Weiss onder de vlag van Trailer Trash Maro Djipen (‘Ons Leven’) samen met Delano R., alias Keylow van de Haagse straatbende Crips, de nieuwe motorclub Caloh Wagoh op. Kort daarna gaat Weiss met andere voormalig Trailer Trash-leden weer zijn eigen weg. Inmiddels staan verschillende leden van Caloh Wagoh, waaronder president Keylow, terecht in het grote liquidatieproces Eris.

De politie heeft de naam van het slachtoffer bij het woonwagenkamp in Breda nog niet naar buiten gebracht. Op de plaats delict is uitgebreid onderzoek verricht. Het motief voor de schietpartij is mogelijk een ruzie in de persoonlijke sfeer.