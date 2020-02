Tweede verdachte opgepakt na moord Haarlem

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagochtend een 25-jarige Haarlemmer aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij waarbij de 29-jarige Burak Arslan op 22 januari bij de Jopenkerk in Haarlem om het leven kwam.

De verdachte werd aangehouden in Amsterdam. De politie onderzoekt welke rol de Haarlemmer heeft gespeeld bij de dodelijke schietpartij. Eerder werd al een 21-jarige Haarlemmer aangehouden die maandag is voorgeleid aan de rechter-commissaris en vastzit.

Snackbareigenaar

De Turkse Beverwijker Burak Arslan werd op 22 januari rond 21.00 zwaargewond aangetroffen op de Gedempte Voldersgracht en overleed ’s nachts in het ziekenhuis. Arslan was een bekende van de politie. In welk verband dat is, wil de politie niet zeggen. Het slachtoffer was eigenaar van snackbar Onder den Toren in Wijk aan Zee.

Het motief voor de schietpartij is nog onbekend.