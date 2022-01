Politie zoekt nog meer verdachten Rotterdamse Oudjaarsmoord

Connect on Linked in

Hoewel er één verdachte vastzit op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van de 31-jarige Stephano van Engel op Oudjaarsavond in Rotterdam-Zuid ging de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht alsnog uitgebreid in op de aanslag. Nadat de verdachte was aangehouden benadrukte de politie deze week al eerder dat volgende aanhoudingen niet worden uitgesloten. Ook het beeld en de naam van het slachtoffer werden publiek gemaakt.

Vergissing?

Van Engel werd op de Westerbeekstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord rond 19.20 beschoten. Hij was onderweg naar zijn ouders om oudjaar te vieren en had een karaoke-set bij zich op de scooter. Volgens de politie laat Van Engel twee kinderen na. Of hij het werkeljke doelwit was of dat er sprake was van een vergissing is nog niet duidelijk.

In Rotterdam-Feijenoord zijn het afgelopen jaar meerdere schietpartijen geweest.

Opel Corsa

Ongeveer vijf minuten na de schoten werd aan de Langegeer, niet veel verderop in Vreewijk, een auto in brand gestoken. De politie denkt dat die auto door de dader(s) is gebruikt. Het gaat om een grijze Opel Corsa uit bouwjaar 2002.

Over de mogelijke rol van de al aangehouden verdachte is niets bekend gemaakt. De politie vraagt getuigen zich te melden en ook om informatie over de Opel Corsa.