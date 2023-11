Tweede verdachte opgepakt voor dodelijke schietpartij coffeeshop

Connect on Linked in

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij van zondagavond in een coffeeshop aan de Kloveniersburgwal in het centrum van Amsterdam. Het is een 28-jarige man uit Soest. Het slachtoffer is volgens Het Parool een 33-jarige man uit Zoetermeer.

De verdachte heeft zich maandag zelf gemeld bij een politiebureau, zo meldt de politie.

Zondagavond werd rond 23.15 iemand neergeschoten in de coffeeshop, die vlakbij de Nieuwmarkt ligt. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij alsnog.

De politie zocht naar twee verdachten, die waren weggereden in een auto. Maandag maakte de politie bekend dat er net over de grens met Duitsland een verdachte was gearresteerd.