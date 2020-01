Tweede verdachte vast voor schietpartij Schiedam

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de dodelijk schietpartij op 28 december in een Schiedamse woning is woensdagmorgen in Den Haag een tweede verdachte aangehouden. Het is een 31-jarige Hagenaar. De 41-jarige bewoner van de Schiedamse woning is op 14 januari al gearresteerd.

Dinsdag verspreidde de politie beeldmateriaal van een bewakingscamera van drie mensen die waarschijnlijk betrokken waren bij de schietpartij. Het vermoeden dat dit drietal is opgepikt met een auto vanaf de Ooievaarsteeg in Schiedam.

Tussen 19.00 en 20.00 uur moet er in de woning aan de Boomgaardstraat geschoten zijn. Het vermoeden bestaat dat een van de drie verdachten gewond is geraakt. Over een afstand van ruim 400 meter werd namelijk een bloedspoor aangetroffen. Deze liep tot de Ooievaarsteeg, waar het drietal waarschijnlijk door een automobilist is opgepikt.