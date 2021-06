‘Tweede vliegtuig betrokken bij Surinaamse cokevangst’

Connect on Linked in

Nadat de Surinaamse autoriteiten deze week in het binnenland een uitgebrand vliegtuig en ruim 400 kilo cocaïne aantroffen blijkt er nu een mogelijk verband te zijn met een uitgebrande Cessna 206 die maandag in buurland Guyana even ten westen van Suriname is gevonden.

De Guyaanse krant Stabroek News meldt dat Suriname en Guyana gezamenlijk onderzoek doen naar deze twee ‘drugsvliegtuigen’. Het vliegtuig werd in Guyana gevonden in de omgeving van Kwakwani, dat is niet ver van de Surinaamse grens. Het vliegtuig was volledig uitgebrand. Er zijn geen drugs of stoffelijke overschotten gezien. Daardoor is de conclusie dat de bemanning op een zandweg is geland en een goed heenkomen heeft gezocht.

Het andere vliegtuig is geland in Kaaimangrasie in Suriname. Daar is 490 kilo onderschept maar ook daar zijn geen mensen aangehouden.

Vorige maand hielden de Guyanese autoriteiten in het Indiaanse dorp Orealla een vliegtuig aan met 450 kilo cocaïne. De bemanning stelde op weg te zijn naar Suriname om daar een ​​lading magnesium af te leveren.