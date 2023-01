‘Voortvluchtige verdachte schietpartij Zwijndrecht wisselde van auto’

Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht de vluchtauto aangetroffen waarin de 49-jarige voortvluchtige Minh Nghia Vuong na de schietpartij in Zwijndrecht is vertrokken. Er wordt vermoedt dat de verdachte nu gebruikmaakt van een grijze Skoda Octavia met kenteken KV-121-F.

De politie verspreidde zondagochtend de naam en foto van de Vietnamees Minh Nghia Vuong, verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, waarbij zaterdagmiddag een 66-jarige vrouw uit Dordrecht om het leven kwam. Haar 38-jarige dochter uit Rotterdam raakte zwaargewond. Vuong was haar ex en is volgens de politie vlucht- en vuurwapengevaarlijk.

Van auto gewisseld

De auto waarin Vuong zaterdag op de vlucht sloeg, is afgelopen nacht aangetroffen op de Veldslahof in Zwijndrecht. Het voertuig is veiliggesteld en wordt onderzocht. De politie denkt dat de verdachte nu gebruikmaakt van een grijze Skoda Octavia met kenteken KV-121-F.

Invallen

De afgelopen dagen zijn er volgens de politie verschillende invallen geweest met betrekking tot het onderzoek. Dit heeft nog niet geleid tot de arrestatie van de voortvluchtige Minh Nghia Vuong, die internationaal gesignaleerd staat en een bekende is van politie en justitie.

De 66-jarige moeder en 38-jarige dochter werden beschoten op een parkeerplaats toen ze het winkelcentrum Walburg uitliepen. Daar ging vermoedelijk een ruzie aan vooraf. Meerdere mensen waren getuige van het incident. De aanleiding van de schietpartij in Zwijndrecht wordt nog steeds gezocht in de relationele sfeer.