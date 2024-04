‘Zutphense vastgoedondernemer opgepakt in 35-jaar oude verdwijningszaak’ (UPDATE)

Connect on Linked in

In het onderzoek naar de verdwijning van Duncan Zwakke heeft de politie dinsdagochtend een 62-jarige man aangehouden in zijn woonplaats Zutphen. Volgens De Stentor is de verdachte de lokaal bekende vastgoedondernemer Evert-Jan van T. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning/dood van Zwakke (31), die voor het laatst is gezien op 17 oktober 1989 bij café De Spaan in het centrum van Zutphen.

60-jarige man

Maandag is al een 60-jarige man in zijn woonplaats Eerbeek aangehouden voor de zaak. Ook hij is verdachte van betrokkenheid bij de verdwijning/dood van Zwakke. Deze man zou de broer van Evert-Jan van T. zijn.

Beide mannen zitten vast en worden momenteel verhoord.

Evert-Jan van T. zit in de horeca en in het vastgoed. Hij is mede-eigenaar van het Delta-complex in Zutphen, een groot bedrijventerrein.

Nieuwstad

Op 3 april van dit jaar startte de politie opnieuw met een aanvullend onderzoek in de vermissingszaak in een pand aan de Nieuwstad in Zutphen. In hetzelfde pand was al eerde door de recherche gezocht.

Een sonarboot heeft in de IJssel bij Zutphen gezocht naar sporen die mogelijk kunnen leiden naar het vinden van het lichaam van Duncan Zwakke.

Wat nu heeft geleid tot de doorbraak van begin april is nog niet helder. Er staat nog een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die de zaak kan oplossen.