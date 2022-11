Tweetal door AT aangehouden voor schietpartij in Amsterdam-Noord

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In het onderzoek naar een schietpartij op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord op 18 mei 2022, heeft de recherche dinsdagochtend twee verdachten aangehouden. De twee mannen zijn aangehouden door een arrestatieteam in Amsterdam.

(Beeld: Joost van der Wegen)

Bij de schietpartij raakten twee mensen gewond. De politie hield al snel drie verdachten aan, waaronder de twee gewonden die werden overgebracht naar een ziekenhuis. De schietpartij vond plaats bij winkelcentrum Buikslotermeerplein. De politie hield een auto met de drie verdachten aan op de N247, dat is de S116, de uitvalsweg richting Volendam/Edam.

Twee groepen

De politie kreeg rond 11.00 meldingen over de schietpartij. De schoten vielen op een parkeerterrein in de buurt van het Buikslotermeerplein. Getuigen zeggen dat er twee groepen ruzie met elkaar zouden hebben gehad. Daarna volgde een vechtpartij. Uiteindelijk greep zeker één persoon naar een vuurwapen en schoot.

Eén van de twee groepen vluchtte te voet. Drie verdachten reden in een auto weg. De politie kon op basis van getuigenverklaringen hun auto even later onderscheppen op de N247.

Doorzoekingen

De twee verdachten die dinsdag werden opgepakt, worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Naast de aanhoudingen hebben rechercheurs op meerdere locaties doorzoekingen gedaan waarbij diverse goederen in beslag zijn genomen.

Voortvluchtig

In het onderzoek werden eerder al beelden getoond van een verdachte waarvan de identiteit niet bekend is. Naar deze verdachte wordt nog altijd onderzoek gedaan en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo meldt de politie in een persbericht.