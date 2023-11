Tweetal opgepakt na vondst groot drugslab in Oud Gastel

Connect on Linked in

De politie heeft maandagochtend aan de Spijperstraat in Oud Gastel (Noord-Brabant) een groot werkzaam drugslab aangetroffen. Bij het lab zijn twee verdachten aangehouden, een 33-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht en een 27-jarige man uit Rotterdam.

Chemische lucht

Meerdere agenten reden rond 10.00 naar de locatie. Dat gebeurde nadat de politie een tip ontving en hierna onderzoek deed. Bij het pand roken agenten een chemische lucht. Eén van de verdachten kwam via de deur naar buiten en werd direct gearresteerd. Een andere man bleek nog binnen te zijn. Toen de politie een politiehond dreigde in te zetten, kwam ook deze verdachte tevoorschijn. Beide mannen zitten vast voor verhoor.

Ontmanteling duurt dagen

Specialisten van de politie omschrijven het aangetroffen drugslab als ‘erg groot’. Omdat er veel gevaarlijke chemische stoffen aanwezig, zijn medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ter plaatse om het drugslab veilig te ontmantelen.

Vanwege de grootte, zal dit volgens de politie enige dagen duren. Onderzoek moet uitwijzen welke synthetische drugs er geproduceerd werden.

Eerder drugslab

In mei dit jaar werd in een schuur bij een woning aan de Meirstraat in Oud Gastel ook een drugslab aangetroffen. De bewoonster, een 26-jarige vrouw, raakte toen in gevecht met het arrestatieteam. Ze raakte hierbij zelf gewond, en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. In totaal werden er toen drie verdachten aangehouden.