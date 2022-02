Tot 23 jaar cel voor mislukte moordaanslag op Enschedese advocaat

Connect on Linked in

De rechtbank in Almelo heeft de Hengeloërs Bert Jan ten V. (48) en Maikel T.T. (32) celstraffen tot 23 jaar opgelegd voor de moordaanslag op de Enschedese advocaat Philippe Schol. De straffen zijn gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie. Ten V. krijgt 23 jaar en Maikel T.T. 18 jaar cel.

Sportschool

Schol werd op 6 november 2019 vanuit een rijdende auto meerdere malen beschoten terwijl hij in de buurt van zijn huis de hond aan het uitlaten was. Hij raakte ernstig gewond. In het vonnis zegt de rechtbank de moordpoging ‘een aanslag op de rechtsstaat’ te vinden.

Ten V. is ook veroordeeld voor de beschieting van een sportschool in Losser. Dat was een maand voor de aanslag op advocaat Schol, op straat in Gronau (D) net over de grens. Maikel T.T. was daar niet aanwezig. De rechtbank rekent het Ten V. ernstig aan dat hij zich er niet om heeft bekommerd dat er op dat moment nog mensen in de sportschool aanwezig waren.

Incassoklussen

Schol was curator in het faillissement van onder meer de sportschool in Losser. Rond de faillissementen speelden zakelijke conflicten. De rechtbank gaat ervan uit dat de twee verdachten een opdracht hebben gekregen. Degene die de opdracht zou hebben gegeven is niet gedagvaard voor deze zaak.

De twee verdachten ontkennen hun betrokkenheid. Ze hebben verteld dat ze waren in te huren voor incassoklussen. De rechtbank oordeelt dat de twee deze aanslag langdurig hebben voorbereid. Wie er heeft geschoten dat zegt de rechtbank niet. de rechtbank acht de twee allebei even schuldig.