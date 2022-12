Twintig verdachten krijgen celstraf voor drugssmokkel via Schiphol

Connect on Linked in

De rechtbank in Haarlem heeft twintig mannen en vrouwen celstraffen opgelegd van 20 tot 92 maanden voor het smokkelen van kleinere hoeveelheden drugs via Schiphol, in de periode maart tot en met augustus 2018. Het ging om importeren van heroïne en cocaïne via de bagageafdeling.

2017

Het onderzoek van het Cargo-HARC-team Schiphol begon in 2017 na binnengekomen inlichtingen over een smokkel. Cargo-HARC is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Marechaussee, FIOD en Douane. Het ging om invoer met de zogenoemde “airbag methode”. Drugs werden per vliegtuig vanuit het buitenland verzonden in bagage. Een medewerker van Schiphol stelde dan de koffers of tassen na aankomst veilig. Samen met anderen werd de zending dan heimelijk van het beveiligde deel van de luchthaven afgevoerd.

Afrikaanse landen

Bij de smokkel werd er rekening mee gehouden dat vluchten uit niet erg bekende routes minder in het oog zouden lopen. De meeste drugs was verstuurd vanuit Afrikaanse landen. In totaal is er 88 kilo harddrugs in beslag genomen.

In twee gevallen is er geen drugs ingevoerd maar waren er wel strafbare voorbereidingshandelingen voor de invoer van heroïne en cocaïne.

Tapgesprekken

Op basis van opgenomen (telefoon)gesprekken, observaties, camerabeelden en verklaringen van enkele van de verdachten, heeft de rechtbank 13 verdachten voor de invoer van cocaïne en/of heroïne of de voorbereiding daarvan veroordeeld. Negen van hen waren werkzaam op de luchthaven.

Geen enkele verdachte was bij alle incidenten betrokken. Ze namen in wisselende samenstelling deel aan de invoer van drugs. In alle gevallen concludeert de rechtbank dat er sprake is geweest van medeplegen, er was telkens een bewuste en nauwe samenwerking tussen de verschillende verdachten die betrokken waren bij een incident. Die samenwerking was erop gericht de drugs in te voeren en vervolgens uit het vliegtuig te halen en het land in te brengen.

Zes vrijspraken

Een 58-jarige man had volgens de rechtbank een spilfunctie in het geheel en hij krijgt daarom de hoogste straf van 7,5 jaar cel. Naast veroordelingen voor betrokkenheid bij de invoer van drugs, zijn twee verdachten ook veroordeeld voor witwassen en verboden wapenbezit.

Zes verdachten zijn vrijgesproken omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is dat zij op strafbare wijze bij de invoer van drugs waren betrokken.

De straffen zijn iets lager dan geëist. De officier van justitie had tegen de hoofdverdachte negen jaar geëist.

De rechtbank heeft in de zaak tegen één verdachte geen uitspraak gedaan. Hij was vanaf de start van het onderzoek voortvluchtig en stond internationaal gesignaleerd. De rechtbank heeft zijn zaak bij verstek behandeld. Kort voor de dag van de uitspraak is deze verdachte is gearresteerd in Mozambique en is om zijn uitlevering aan Nederland verzocht.

Een andere verdachte is nog voortvluchtig, nadat zij eerder aangehouden is geweest.