Uit bajes ontsnapte bendeleider “El Neto” doodgeschoten in vuurgevecht met Mexicaanse politie (VIDEO)

Connect on Linked in

De voortvluchtige Mexicaanse bendeleider Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias “El Neto” (32), is woensdagnacht doodgeschoten in een vuurgevecht met de politie. Dat gebeurde vier dagen nadat hij op Nieuwsjaardag met 29 andere gedetineerden gewelddadig uitbrak uit de gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez, aan de Amerikaanse grens.

Gepantserde BMW

Volgens de autoriteiten werd de leider van de straatbende Los Mexicles opgespoord in een huizenblok in de wijk Aztecas in Ciudad Juarez. Vanuit een van de huizen vond rond 01.00 ’s nachts een vuurgevecht plaats met de politie, waarna El Neto met andere criminelen in een gepantserde BMW vluchtte totdat hij bij een benzinestation crashte en in een nieuwe schotenwisseling belandde. In de kogelregen raakte El Neto zwaargewond. Hij werd gearresteerd en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Vuurwapens en kogelvrije vesten

In het gepantserde voertuig waarin El Neto zat, lagen acht vuurwapens en vijf kogelvrije vesten. Volgens de autoriteiten zaten in de gepantserde BMW vermoedelijk ook andere ontsnapte gevangenen die tot straatbende Los Mexicles behoorden.

224 jaar cel

Bij de bestorming van een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez kwamen op Nieuwjaarsdag tien bewakers, zeven gevangenen en twee indringers om het leven. Bij de geweldsexplosie ontsnapte bendeleider El Neto. Hij werd in 2010 veroordeeld tot 224 jaar cel nadat hij schuldig was bevonden aan ontvoering en moord.