Uit pluk ze-cijfers blijkt: criminelen investeren meer in cryptovaluta

Dat criminelen hun geld steeds meer witwassen via cryptovaluta, is terug te zien in de laatste ontnemingscijfers van justitie. Daaruit blijkt dat men het afgelopen jaar ruim vier keer zoveel cryptovaluta van criminelen afpakte, als in 2020.

Waarde

Justitie pakte criminelen in 2020 crypto-valuta af, met een waarde van 8,3 miljoen. Het jaar daarna nam dat bedrag fors toe: het ging in 2021 om 34,6 miljoen euro. Dit meldt het Openbaar Ministerie donderdag. In 2019 stond de ontneming van cryptocurrency als vermogensobject voor criminelen kennelijk nog in haar kinderschoenen. Toen ‘plukte’ justitie 1,1 miljoen aan cryptogeld.

Cryptovaluta kwamen deze week nog in het nieuws, toen de gijzelaar van de Apple-winkel aan het Leidseplein 200 miljoen aan losgeld in cryptogeld eiste.

Witwassen

Justitie stelt dat het aantal witwasonderzoeken vorig jaar behoorlijk is gestegen: van 4.354, naar 5.820. Er werd in 2021 voor een waarde van 368 miljoen beslag gelegd op bezittingen van verdachten in onderzoeken, terwijl dat in het jaar ervoor nog 303 miljoen was, en in 2019 een bedrag van 258 miljoen.

Wat is beslag?

Justitie kan beslag leggen op criminele bezittingen, bij een verdenking van winsten die wordt behaald uit strafbare feiten (wederrechtelijk verkregen voordeel). Dat beslag dient dan als soort borg, om later eventuele boetes of pluk ze-maatregelen door verdachte criminelen te laten betalen.

Zonder veroordeling

Op het moment is er een wetsvoorstel in behandeling, waarin mogelijk crimineel geld ook via het civielrecht kan worden afgepakt. Dus zonder veroordeling van een verdachte in het strafrecht.

Men bekijkt ook of men vaker tot ‘spoedbevriezing’ van crimineel geld kan overgaan, omdat geldstromen steeds sneller lopen en dus moeilijker te onderscheppen zijn.