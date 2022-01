Uitbarsting van geweld in Amsterdam

Connect on Linked in

Een groep mannen wordt verdacht van mishandeling, een schietpartij en een steekincident. Dat gebeurde allemaal in een nacht, in juli 2021, in Amsterdam.

Foto: door de politie openbaar gemaakte camerabeelden van de vier nog gezocht verdachten van de gewelddadigheden op Wisseloord, in juli 2021 (Bureau 020 van AT5).

Uitbarsting

Het was een uitbarsting van geweld, in de nacht van 17 op 18 juli vorig jaar, in Amsterdam Zuid-Oost. Plaats van handeling is op straat, bij een feest dat gaande is in restaurant African Kitchen, op het adres Wisseloord.

Agressie

Een van de bezoekers die het feest verlaat ziet dat er buiten gevochten wordt. Hij besluit dat te gaan filmen. Maar dan richt de agressie van een paar mannen zich op hem. De mannen pakken zijn telefoon af.

Een vriend van hem gaat daarna op de mannen af, en weet de telefoon terug te krijgen. Maar als hij terugloopt naar het feest, wordt hij aangevallen door de mannen. Als de persoon die in eerste instantie ging filmen, zijn vriend probeert te helpen, loopt de schermutseling ernstig uit de hand. Hij wordt gestoken en zijn vriend wordt zelfs beschoten in zijn been. Daarop vluchten hun aanvallers.

Vooral de persoon die is gestoken, is er ernstig aan toe, maar de twee overleven het nare avontuur beiden.

Beroofd

Er blijkt nog een ontwikkeling te zijn. Een paar uur na de gebeurtenissen, meldt zich een man bij de politie, die aangeeft dat hij eerder die avond op een gewelddadige manier is beroofd van diverse spullen, nadat een aantal mannen hem uitscholden voor ‘homo’.

De politie stelt vast dit de ‘vechtpartij’ moet zijn geweest die het filmende slachtoffer moet hebben gezien.

Verdachten

Een aantal leden van dezelfde groep mannen wordt er daarom van verdacht betrokken te zijn geweest bij de straatroof, het schietincident en het steekincident. Er is volgens de politie sprake van vijf verdachten.

De politie is nog op zoek naar de identiteit van vier van hen. Alle vier worden ze geschat tussen de 25 en 30 jaar oud.

Dat meldt het Amsterdamse opsporingsprogramma Bureau 020 van de stadszender AT5 op haar website, waar ook de beelden van de bewuste avond te zien zijn. Donderdagavond heeft ze over de gebeurtenissen een uitzending.