Uitbraakpoging Omar L. uit bajes Zutphen ‘bijna geslaagd’

De uitbraakpoging in de Zutphense gevangenis van Omar L. op zondag 19 januari was bijna geslaagd. De groep Fransen-Marokkanen die de tot levenslang veroordeelde crimineel wilden bevrijden, drong door binnen de bajes en stond bijna oog in oog met hem. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen.

Slijptol

Een van de Fransen-Marokkanen deed zich voor als bezoeker en zette de poort open voor twee handlangers door wiggen onder de schuifdeur te plaatsen. Omar L. stond op de luchtplaats en was enkele meters van vrijheid verwijderd. De indringers verkeken zich echter op een deur die ze niet open konden slijpen. Bovendien was de accu van de slijptol leeg en hadden ze geen reserveaccu bij. Dat zegt een bron van de PI Achterhoek in Zutphen tegen De Telegraaf.

Overgeplaatst

L., die in juni 2019 tot levenslang werd veroordeeld voor betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe, zat aanvankelijk in een cel die uitkeek op de toegangspoort van de gevangenis, maar hij werd eind vorig jaar ineens overgeplaatst naar de andere kant van het cellencomplex. Volgens een gedetineerde was er mogelijk informatie over een ontsnapping en is hij uit voorzorg overgeplaatst.

Geen zwaar crimineel verleden

Bij de uitbraakpoging werd de toegangspoort van de bajes geramd met een brandend busje. Het viertal vluchtte vervolgens in een Volkswagen Golf die bij Wehl door Duitse politieauto’s werd klemgereden. De vier verdachten hebben geen zwaar crimineel verleden.

Omar L. werd na de mislukte uitbraakpoging per helikopter overgeplaatst naar de EBI in Vught.