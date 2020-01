‘Arrestaties na mislukte vluchtpoging Omar L. uit bajes Zutphen’

Connect on Linked in

Bij de gevangenis in Zutphen is zondagochtend een bestelbusje uitgebrand bij een mislukte ontsnappingspoging. Volgens De Telegraaf gaat het om een ontsnappingspoging van de Amsterdamse crimineel Omar L., een kopstuk in de Mocro-maffia die vorig jaar is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Op de N813 bij Wehl zijn vier verdachten opgepakt na een achtervolging vanuit Duitsland.

Bij de toegangspoort op het terrein vloog rond 10.50 een busje in brand waarmee enkele handlangers zouden hebben geprobeerd de gevangenis binnen te dringen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid is het nog onduidelijk hoe de bestelbus precies onderdeel uitmaakte van de ontsnappingspoging. Politie en justitie zijn bezig met een onderzoek.

Zwaarbewapende agenten

Hulpdiensten kwamen massaal af op de brand waarbij veel rook vrijkwam. De omgeving is groots afgezet en agenten met kogelwerende vesten patrouilleren door de straten. Ook is er een politiehelikopter ingezet.

Drie mannen opgepakt

De politie heeft zondagmiddag vier verdachten op de N813 bij Wehl aangehouden na een achtervolging vanuit Duitsland waarbij ook enkele onopvallende Duitse politiewagens waren betrokken en een waarschuwingsschot is gelost. De politie onderzoekt of het gaat om de vier mannen die de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. wilden bevrijden uit de gevangenis in Zutphen. L. is de jongere broer van Youssef die eind 2012 bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt werd vermoord. GelreNieuws heeft foto’s van de arrestatie van de verdachten in Wehl.