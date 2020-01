‘Verdachten ontsnappingspoging Omar L. hebben Franse nationaliteit’

Connect on Linked in

De vier mannen die zondagmiddag zijn opgepakt bij Wehl en Zevenaar voor een verijdelde ontsnappingspoging uit de gevangenis in Zutphen hebben de Franse nationaliteit. De verdachten hebben een Noord-Afrikaanse achtergrond. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan De Telegraaf.

Gevangenispoort geramd

De vier verdachten probeerden zondag waarschijnlijk de tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Omar L. te helpen ontsnappen door met een busje de poort van de gevangens in Zutphen te rammen. De poging mislukte, het busje vloog in brand en het viertal sloeg op de vlucht. Na een achtervolging die in Duitsland begon, sprong één van hen bij Zevenaar uit de auto en werd daar gearresteerd. De auto met daarin de andere drie werd even later klemgereden op de N813 bij Wehl. De Nederlandse politie werd daarbij geholpen door Duitse politieagenten.

Twee keer overgeplaatst

Omar L. werd vervolgens per helikopter overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Begin 2019 werd L. ook al overgeplaatst van de gevangenis in Krimpen aan den IJssel naar Zutphen omdat er plannen zouden zijn om hem met een in de bajes binnengesmokkeld vuurwapen te vermoorden in de gebedsruimte. De politie kan nog niet bevestigen dat het om een mislukte ontsnappingspoging van Omar L. gaat. De politie komt maandag met meer informatie over de zaak.

Levenslang

Omar L. (die tot het kamp van Mocro Maffia-kopstuk Benaouf A. behoort) werd vorig jaar samen met Hicham M. veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen daartoe. L. was volgens justitie de opdrachtgever, M. de schutter.

Bij de verijdelde ontsnappingspoging van Benaouf A., die in 2017 per helikoper uit de gevangenis in Roermond moest worden bevrijd, waren ook mannen met een Franse nationaliteit betrokken.