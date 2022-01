‘Uithalers betrapt in haven Antwerpen’

Connect on Linked in

De politie in Antwerpen heeft maandagavond 13 personen gearresteerd in de haven. Volgens de Gazet van Antwerpen gaat het om uithalers van drugs. Justitie wil dat laatste nog niet bevestigen.

Uithalen

De uithalers zouden gisteren rond 7 uur in de avond zijn aangehouden aan het Deuganckdok in de Antwerpse Waaslandhaven. Volgens informatie van de Gazet van Antwerpen waren ze bezig met het uithalen van drugs uit een container.

Betrapt

Volgens de krant gaat het om ‘dertien Surinamers die op heterdaad betrapt werden in enkele containers’. Daar vond de politie ook enkele sporttassen gevuld met cocaïne. ‘Het is nog niet duidelijk of de in beslag genomen sporttassen met cocaïne al uitgehaald waren of nog in een container uit Zuid-Amerika zaten’, schrijft de Gazet van Antwerpen op haar website.

Belang onderzoek

Het parket in Oost-Vlaanderen kan aan de Gazet wel bevestigen dat het om 13 personen gaat die zijn gearresteerd, maar wil in het belang van het onderzoek hier verder niet over communiceren. Niet duidelijk is of er zich personen met een Nederlandse nationaliteit onder de aangehouden mensen bevinden.

De Belgische douane heeft in 2021 een recordhoeveelheid cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. Vorig jaar werd ruim 89 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is een derde meer dan in 2020 (65,5 ton) en dubbel zoveel als vijf jaar geleden.