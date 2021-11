Uithalers: ‘Nog steeds douaniers in haven Rotterdam corrupt’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Een aanzienlijk deel van alle douane-medewerkers in de Rotterdamse haven werkt mee aan drugssmokkel. Dat zeggen enkele uithalers vanavond in het tv-programma Danny’s Wereld van de VPRO. De uithalers spraken met journalist Danny Ghosen, vermomd en met vervormde stem. Maar de boodschap is duidelijk: de belangen zijn zo groot, dat niets of niemand de uithalers kan stoppen.

Ook de nieuwe uithalerswet en het geweld niet, vertellen de uithalers. De meesten hebben vuurwapens of steekwapens bij zich, in geval van nood. Hier de complete aflevering van het programma:

Goudmijn

Ghosen spreekt met twee uithalers die regelmatig cocaïne uit containers halen. Zij hebben naar eigen zeggen al voor miljoenen euro’s aan drugs veiliggesteld. ‘De haven van Rotterdam is een goudmijn. De dag dat er hier geen werk is eet ik mijn schoenen op. Er zal hier altijd werk zijn’. Voor het leeghalen van de containers maken ze altijd gebruik van insiders, mensen die werken bij de haventerminals of de douane. ‘Je kan moeilijk binnenhalen zonder dat je iemand in het complot hebt’.

Personeel

Ook spreekt Danny Ghosen met André Kramer, de eigenaar van een containerterminal. Hij ziet lijdzaam toe hoe criminelen binnenkomen en zijn personeel omkopen of bedreigen. ‘Het kost honderdduizenden euro’s om te beveiligen, medewerkers worden zelfs thuis benaderd om mee te werken. Ik lig hiervan wakker’.

De uitzending is ook vanavond om 21:10u op NPO2 te zien.