‘Verdachte uithalers ontkomen tijdens drugsactie politie’

Connect on Linked in

Zeker één crimineel is ontkomen bij een drugsactie in de haven van Vlissingen. Dat bleek deze week uit chats tijdens de behandeling van de zaak in de rechtbank. Dat meldt de krant PZC.

Foto: het bedrijf in Vlissingen waar de inbrekers werden aangehouden. Het bedrijf was niet betrokken bij de drugsuithaal.

Inbreken

Tijdens een politieactie in de haven van Vlissingen op 9 april van dit jaar pakte de politie vijf mannen. Zij zouden aan het inbreken zijn geweest bij een bedrijf voor de overslag van goederen in Ritthem, in Oost-Vlissingen. De politie kreeg daar om half drie ’s nachts een melding van. In het bedrijf vond de politie twaalf sporttassen met in totaal 450 kilo cocaïne. Dit berichtte de Provinciale Zeeuwse Courant.

Chats

De vijf mannen zijn tussen de 23 en 39 jaar oud en komen uit Amsterdam, Den Haag, Oosterhout, Weesp en Zwolle. Volgens justitie waren het uithalers van de drugs. Het was de eerste keer dat er in de haven van Vlissingen uithalers werden opgepakt.

De politie vond op het terrein in de haven ook telefoons die door de verdachten zouden zijn gebruikt en waren weggegooid. Op de telefoons waren wel chats gevonden die over het uithalen leken te zijn gegaan.

Geschoten

In een van de chats werd door een man met de schuilnaam ‘Condor’ opgemerkt dat er ‘op ons wordt geschoten’. Dat bleek later een waarschuwingsschot van de politie te zijn geweest. Een advocaat merkte op dat er meer mensen betrokken zijn geweest bij het uithalen, dan door de politie opgepakt.

De vijf verdachten zwegen tijdens de zitting. Ze zijn voorlopig op vrije voeten gesteld door de rechtbank.