‘Universiteit betaalde losgeld aan hackers en kreeg het met winst terug’

De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld dat in 2019 werd betaald na een hack met ransomware terug, plus nog een flinke winst, dat meldt de Volkskrant. De politie heeft een deel van het losgeld gevonden en verder een ander bedrag aan cryptovaluta in beslag genomen. De cryptomunten zijn de afgelopen jaren in waarde gestegen. Daarom krijgt de universiteit 500.000 euro krijgt terwijl het maar 200.000 euro aan bitcoins betaalde.

30 bitcoins

De hackers infiltreerden met software de computersystemen van de universiteit. Honderden servers en back-upsystemen werden vergrendeld. De medewerkers en 25.000 studenten konden niet meer bij hun gegevens. Voor vrijgave eisten de hackers 200.000 euro aan (30) bitcoins, die na een week werd betaald.

Fonds

Een team van de politie in Limburg kwam een deel van het losgeld op het spoor. 4,54 bitcoins waren te herleiden naar het account van een Oekraïnse witwasser. Daar werd in 2020 beslag op gelegd. Op het account stond nog andere crypto met een waarde (toen) van 40.000 euro.

Vorig jaar kwam het geld naar Nederland. De waarde van de munten was gestegen naar een half miljoen euro. De universiteit zal het extra geld besteden aan een fonds voor arme studenten.

in 2021 betaalde RTL Nederland 8.500 euro aan ransomware-hackers. In 2020 werd geschat dat bedrijven in België jaarlijks 100 miljoen euro aan losgeld betalen.